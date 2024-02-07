Menderes Belediyesi İlçe Genelinde Parkları Yeniliyor

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Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelindeki parklar yenileniyor.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde ki parklarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda bakım, onarım çalışmaları tamamlanan 6 park yeni haliyle çocukların ve ailelerin kullanımına açıldı.

DÜZENLEMELERLE YENİLENİYOR

Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından sert zeminlerin düzenlenmesi, spor aletlerinin değişimi, bakımı ve onarımı, elektrik aydınlatmaların tamir ve bakımı, oyun grubu değişikliği, bakım ve onarımı, duvarların dekoratif olarak boyanması işleri gerçekleştiriliyor.

"ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Çalışmalarla ilgili konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "44 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda parklarımızın da yenilenmesi için çalışıyoruz. Şu ana kadar 6 parkımız tamamen yenilenmiş hale geldi. Ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Parklarımızda çocuklarımızın eğlenip oynadıkları zaman diliminde, ailelerin de rahat ve huzur içerisinde zaman geçirebilecekleri yerlerin olması benim ve ekibim için çok kıymetli. Bu nedenle ilçemize yeni parkları kazandırırken mevcut parklarımızın da yenilenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.