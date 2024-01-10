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Menderes Belediyesi, Vatandaş Taleplerinin Yüzde 94'ünü Sonuçlandırdı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi, Vatandaş Taleplerinin Yüzde 94'ünü Sonuçlandırdı

Menderes Belediyesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe genelinde vatandaşlardan gelen taleplerin yüzde 94'ünü sonuçlandırdı. Toplamda 53 bin 314 talebin 50 bin 114'ü yerine getirilirken, kalan kısım ise kayıt altına alındı. Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, vatandaşların taleplerini önemsediklerini ve hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Menderes Belediyesi, Vatandaş Taleplerinin Yüzde 94\'ünü Sonuçlandırdı
10.01.2024 - 10:23,
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Menderes Belediyesi tarafından vatandaşlardan gelen taleplerin yüzde 94'ü sonuca ulaştırıldı.

Menderes Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talepler sonuçsuz kalmadı. Menderesli vatandaşlar tarafından Menderes Belediyesi sosyal medya hesaplarına 20 bin 716, WhatsApp ihbar hattına 18.685, talep ve şikayet hattına ise 13 bin 913 olmak üzere toplamda 53 bin 314 talep iletildi. Gelen taleplerin 50 bin 114'ü yerine getirildi. Taleplerin yüzde 94'ü sonuca ulaşırken, yüzde 6'lık kısım ise kayıtta yer alan talepler olarak işlem sırasına alındı.

Menderes'te ki hizmet ağını yaygınlaştırarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "İlçemizde yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda öncelik vatandaşlarımız. Bu kapsamda da hemşehrilerimizin halkla ilişkiler birimimize ilettikleri talepleri

ekiplerimiz gerekli müdürlüklere yönlendiriyorlar. Müdürlüklerimiz de talep sırasına göre sistemli bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yaptığımız çalışmalarda herkesin sesi, herkesin belediyesi olmaya gayret gösteriyoruz. Verdiğimiz hizmet ile gelen taleplerin yüzde 94'ü sonuçlandırılmış durumda. Hemşehrilerimizin istek, talep ve önerilerini dikkate almaya ve hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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