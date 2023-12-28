Menderes Belediyesi Yeni Yıl İçin Dev Çerçeveler Kurdu

Menderes Belediyesi tarafından hatıra fotoğrafı çekimi için yeni yıl öncesi kurulan dev çerçeveler büyük ilgi gördü.

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yeni yıl öncesi vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirebilmesi ilçenin farklı noktaları dev çerçeveler ile süslendi.

ÇOK BEĞENİLDİ

15 metrekare büyüklüğünde olan yeni yıl konseptli çerçeveler ilçe meydanı ile Özdere meydana yerleştirildi. Çerçevelerin çevresi çam ağaçları ve ışıklarla süslenirken fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan da çalışma arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

YENİ YIL RUHU

İlçede yeni yılı en iyi şekilde karşılamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "2024 yılını karşılamaya sayılı günler kala Menderes'imizde de yeni yıl ruhunu en iyi şekilde yaşamak adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm hizmetlerimiz vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için. Bu kapsamda ilçe meydanımız ile Özdere meydanımızı dev çerçeveler ile süsledik. Vatandaşlarımızın hatıra fotoğrafı çekilebileceği çerçeveler çok beğenildi. Tüm hemşehrilerimizi meydanlarımıza hatıra fotoğrafı çekilmeye bekliyoruz" dedi.