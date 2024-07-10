Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibiyle müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

10.07.2024 20:45
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Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 13.35'te henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale etti.

Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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