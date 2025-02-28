Menemen Belediyesi, Ramazan'da Sıcak Yemek Dağıtımını Arttırıyor - Son Dakika
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Yerel

Menemen Belediyesi, Ramazan'da Sıcak Yemek Dağıtımını Arttırıyor

Menemen Belediyesi, Ramazan\'da Sıcak Yemek Dağıtımını Arttırıyor

Menemen Belediyesi, Ramazan ayı boyunca aşevinde günlük 10 bin kişilik sıcak yemek hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sürdürecek. Başkan Aydın Pehlivan, sosyal yardımlarda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

28.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:26
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Yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Menemen Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kapasitesini daha da arttırıyor. Başkan Aydın Pehlivan'ın göreve gelmesiyle yeniden yapılandırılan aşevinde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek çıkarılıyor.

Sosyal yardımda örnek proje ve çalışmalarıyla göz dolduran Menemen Belediyesi, Ramazan ayında da çalışmalarını katlayarak sürdürecek. Bu kapsamda yılın 12 ayında 365 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine aşevinde yemek hazırlayıp, bunları da ev ev dağıtan Menemen Belediyesi, Ramazan ayında kapasitesini arttırma kararı aldı. Bu kapsamda Ramazan boyunca aşevinde her gün tam 10 bin kişilik yemek hazırlanacak ve yine ilçenin dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

"Ramazan'ın manevi atmosferinde lokmamızı bölüşeceğiz"

Ramazan Ayı'nın bereketini tüm Menemen'e yaymak istediklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla çıktığımız yolda, aşevimiz bizim en hassas birimlerimizden biri. El lezzeti tartışılmaz olan ustalarımız, taze sebzeleriyle, etiyle olması gerektiği gibi yemekler hazırlıyor. Sıcak yemeklerimiz, ulaştırma ekiplerimizin üstün gayretiyle soğumadan ilçemizin dört bir yanına dağıtılıyor. Mübarek Ramazan Ayı'nda da bu çalışmalarımızın kapasitesini 10 bin kişiye çıkararak, yemek dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Ramazan'ın manevi atmosferinde bereketli sofralarda lokmamızı hemşehrilerimizle bölüşüp, dayanışmanın en güzel yanını hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen Belediyesi, Ramazan'da Sıcak Yemek Dağıtımını Arttırıyor - Son Dakika

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