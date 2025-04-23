Menemen'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Menemen'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Menemen\'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Menemen'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, küçük bir öğrencinin başkanlık koltuğunu devralmasıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Aydın Pehlivan, yeşil okul bahçelerinin önemine vurgu yaparak, çocukların doğayla iç içe büyümesi gerektiğini belirtti.

23.04.2025 13:34  Güncelleme: 13:41
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Menemen'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecan ve coşkuyla kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, makımını 2. sınıf öğrencisi Doğay Çalışçı'ya devretti. Küçük başkan, tüm okulları çiçek bahçesine çevirmek istediğini dile getirirken, Başkan Pehlivan da yeşil ve renkli okul bahçelerinin hem öğrencilerin mutluluğuna hem de çevre bilincine katkı sağlayacağını söyledi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menemen'de coşkuyla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde gerçekleşen etkinliklerin ilk durağı Menemen Belediyesi oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, geleneksel hale gelen temsili devir teslim töreninde başkanlık koltuğunu bu yıl Kubilay İlköğretim Okulu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Doğay Çalışçı'ya devretti. Minik başkan Doğay Çalışçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yavan, Kubilay İlköğretim Okulu Müdürü Dursun Özer ve sınıf öğretmeni Yasemin Geldi ile birlikte katıldığı törende Menemen'in çehresi gibi tüm okulları çiçek bahçesine çevireceğini ifade etti. Çocukların sadece oyunla değil, doğayla da iç içe büyümesi gerektiğini vurgulayan Çalışçı, "Tüm okullarımızı rengarenk çiçeklerle donatmak istiyorum. Bahçelerimiz çiçek açsın, biz de doğayı sevmeyi küçük yaşta öğrenelim" dedi.

Minik başkana destek veren Başkan Aydın Pehlivan da yeşil ve renkli okul bahçelerinin hem öğrencilerin mutluluğuna hem de çevre bilincine katkı sağlayacağını söyledi.

"En özel bayram"

Bugün çok özel bir günü kutladıklarını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sıradan bir bayram değil. Çünkü bu bayram, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram. ve bunu bize Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk armağan etti. Atatürk, bir ülkenin gerçek gücünün tankta, topta değil; çocukların yüreğinde, zekasında ve hayal gücünde olduğunu biliyordu. O yüzden bu koltukları bugün size devrediyoruz. Çünkü bu şehir, bu ülke, bu gelecek sizindir. Bizler de bu yolda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğitimden kültüre, çocuklara yönelik yatırımlarımız hız kesmeden sürecek" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda milli gurur

Belediye binasındaki törenin ardından Başkan Pehlivan ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından tören, geçit alanında devam etti. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, bando eşliğinde düzenlenen geçit töreni ve öğrencilerin sergilediği halk dansları gösterileri büyük alkış topladı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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