Menemen'de Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Menemen'de Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Menemen\'de Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Menemen Belediyesi'nin Asarlık Gençlik Merkezi Kompleksi içinde yapımını tamamladığı Aile Sağlığı Merkezi, 1. basamak sağlık hizmetlerini sunmaya başladı. Bölge halkı, hastaneye gitmeden yakınında sağlık hizmeti almanın memnuniyetini yaşıyor.

13.02.2025 11:32  Güncelleme: 11:34
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Menemen Belediyesi tarafından Asarlık Gençlik Merkezi Kompleksi içinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi hizmete başladı. Böylece vatandaşlar hastaneye gitmek zorunda kalmadan 1. basamak sağlık hizmetlerini artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde alabilecek.

Menemen'de sağlığa yatırım, vatandaşın yüzünü güldürüyor. Menemen Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sağlık İşleri ekipleri tarafından evde bakım, ambulans, pansuman, diyetisyen, fizyoterapi gibi birçok hizmet verilirken, ilçenin en önemli merkezlerinden biri olarak büyük ilgi gören Asarlık Gençlik Merkezi Kompleksi'nin içinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi de, 6 doktor ile 8 ebe ve hemşire ile hizmet vermeye başladı. Muayene ve çeşitli tedavi hizmetlerinden oluşan birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği merkez, başta bölgenin yaşlı ve bebekli aileleri olmak üzere birçok vatandaşın yararlandığı bir nokta oldu.

Vatandaşlardan teşekkür

Kısa sürede bölgenin ihtiyacına büyük ölçüde cevap veren ve sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşların hastaneye gitmeden yürüme mesafesinde hizmet almasını sağlayan merkez, Asarlıklı vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Rahime Erdem isimli vatandai, "Yeni, modern, temiz bir yer. Bebeklerimizi, çocuklarımızı ve yaşlılarımızı rahatlıkla böyle yakın bir yere getirebiliyor olmak çok iyi oldu." derken, Tayfun Evren de, "Buradan hastaneye gidip gelmek bizim için çok sıkıntılı oluyordu. Sağ olsunlar buradaki doktorlarımız, hemşirelerimiz bizleri çok iyi karşılıyor ve tedavilerimizim gerçekleştiriyor. Aydın Pehlivan burayı çok güzel yaptı. Teşekkür etmekten başka diyecek bir şey bulamıyorum." dedi.

"Menemen, sağlıkta da fark oluşturan bir ilçe olacak"

Asarlık Aile Sağlığı Merkezi'ni vatandaşların hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bu hizmette çok güzel bir işbirliği var. Binamızı tamamladık, Sağlık Bakanlığımız ile protokolümüzü yaptık ve hemşehrilerimiz hastaneye gitmeden sağlık hizmetini doğrudan kendi mahallelerinde almaya başladı. Önümüzdeki süreçte Ulukent'te de semt polikliniğimizi açacağız. Sağlık Bakanımız tarafından ilçemize verilen 400 yataklı hastane müjdesinin de hayata geçmesiyle birlikte Menemen, sağlıkta da fark oluşturan öncü bir ilçe olacak." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menemen'de Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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