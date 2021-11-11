Mensucat caddesi yenileniyor - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çorakçılar semtinde yer alan Mensucat Caddesi ile buna bağlantılı yollarda yenileme çalışmasının yapıldığını söyledi.

Şehir içi ulaşıma büyük önem verdiklerini çünkü güvenli ve seri ulaşımın çok önemli olduğu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu; "Şehir içi yolları önemsiyoruz. Birçok yerde alternatif yollar açıyoruz. Trafik akışını rahatlatarak ve güvenli hale getiriyoruz. Mensucat Caddesi'nde olduğu gibi yoğun kullanımdan dolayı deforme olan yollarda ise yenileme çalışması yapıyoruz. Mensucat Caddesi ve bağlantılı yollarda zemin sertleştirmesi, yol yenilemesi, yaya yolu yenilemesi gibi çalışmalar yapıyoruz. Çünkü bu cadde şehrin ana artellerinden biri konumundadır. Yaptığımız yeni yollar ve hizmetlerimiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Kanarya ve Akhan Sokaklarında toplam 1.5 kilometre yolun yenilenerek asfalt çalışmasının yapılacağını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, bu bölgedeki çalışmalar için 600 metre bordür taşı ile toplam 4 bin 600 ton asfalt kullanıldığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ