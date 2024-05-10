Menteşe Belediye Başkanı Engelliler Haftası\'nda Engellilerin Yanında Olduklarını Belirtti

Yerel

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, "Engelliler bireyler bizim için ayrıcalıklı bireylerdir. Onların ve ailelerinin her zaman yanlarında olarak, yapacağımız çalışmalar ile sosyal hayatın içerisinde yer alan özgüvenli bireyler olmalarını sağlayacağız" dedi.

Mesajında, engelli bireylere ve ailelerine sağlanan kolaylıkların gelişmiş bir şehir olmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Köksal, "Engelli bireyler bizim için ayrıcalıklı bireylerdir. Onların kendi dünyalarında sıkışıp kalmadığı, sanatsal, kültürel etkinliklere katılarak sosyalleşebildikleri bir Menteşe için çalışıyoruz. Onların ve ailelerinin yaşama umutla bağlanmaları, kendilerini özgüveni yüksek ve moralli hissetmeleri için her zaman yanlarında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA