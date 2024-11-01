Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Borçları Düşürme ve Yeni Projeleri Açıkladı - Son Dakika
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Borçları Düşürme ve Yeni Projeleri Açıkladı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Borçları Düşürme ve Yeni Projeleri Açıkladı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, belediyenin mali durumunu değerlendirerek 2025 yılından itibaren hayata geçirecekleri projeleri tanıttı. Başkan Köksal, mevcut borcun azaltıldığını ve kent estetini artıracak çalışmalar yapılacağını ifade etti.

01.11.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla'da basın mensupları ile buluşarak belediyenin mali durumu, projeler ve kentin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Köksal, Menteşe'nin çevresini değiştirecek projelerin 2025 yılından itibaren hayata geçeceğini söyledi.

Göreve geldikten sonra Menteşe Belediyesi'nin borçlarının kendilerini şaşırttığını ifade eden Köksal, 10 yıllık belediye meclis üyeliği tecrübesine rağmen belediyenin ekonomik durumunun beklediklerinden kötü olduğunu belirtti. Köksal, "Göreve geldiğimizde mevcut 170 milyon liralık borcu düşürmeye başladık ve önümüzdeki dönemde 100 milyon liranın altına çekmiş olacağız. 2025'ten itibaren şehirde gözle görülür yatırımları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kent estetiğini artırmak için Mustafa Muğlalı İşhanı'nın yıkılacağını ve Saburhane Meydanı'na uzanan şık bir aks planladıklarını belirten Köksal, "Kara Muğla Deresi'ni açacağız ve Menteşe'nin merkezinde kapsamlı bir peyzaj düzenlemesi yapacağız. Bunun yanı sıra şehirdeki tabela kirliliğine de el atarak kentin estetik görünümünü iyileştireceğiz" diye konuştu.

Menteşe Belediyesi'nden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen bazı işletmelere değinen Köksal, bu işletmelerin mali açıdan zarar ettiklerini vurguladı. Atapark gibi işletmelerde yüksek masraflar olduğunu ve fiyatları sosyal belediyecilik kapsamında artırmadıklarını belirtti. Başkan Köksal, "Bu işletmeler dört yıl sonra tekrar belediyemize devredilecek ve halkın hizmetinde olmaya devam edecek" dedi.

Kaçak yapılaşmaya karşı kararlı adımlar attıklarını ifade eden Köksal, Turnalı bölgesinde 26 kaçak yapı için yıkım çalışmaları başlattıklarını belirtti. Akbük ve Turnalı kıyılarında koruma amaçlı imar planına ihtiyaç olduğunu söyleyen Köksal, "Kaçak yapılaşmayı önlemek ve bölgenin korunması için devlet kurumlarıyla görüştük. Bu bölgelerde kurallar belirleyerek yapılaşma sürecini düzenlemeliyiz" dedi.

Menteşe'de yaşanan yangınların büyük kısmının elektrik hatlarından kaynaklandığını belirten Köksal, Turnalı'da son yangının da bu sebepten çıktığını söyledi. Yangın riskinin her geçen gün arttığını ifade eden Köksal, her mahallede afet gönüllüleri ekibi kurarak yangınla mücadelede etkin bir yapı oluşturacaklarını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Ekonomi, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Borçları Düşürme ve Yeni Projeleri Açıkladı - Son Dakika

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