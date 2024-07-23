Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü\'nü Kutladı

Yerel

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajında basının denetim ve disiplini sağlayan demokrasinin en önemli unsuru olduğunu belirtti.

Başkan Köksal mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, Milletin müşterek sesidir.' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu net olarak açıklamaktadır. Özgürlükçü, insan haklarına dayalı demokrasilerde, halkın yönetime katılımının sağlanması ancak ve ancak özgür bir basınla mümkün olabilir. Ülkemizde halkın haber alma hakkı için özveriyle göre yapan basın çalışanları yaşanan ekonomik zorluklar, farklı alanlardaki baskılar ve ağırlaşan çalışma şartları nedeniyle büyük sıkıntı içerisindeler. Diliyorum ki 24 Temmuz gazetecilerin 4'üncü güç olarak özgür çalışma şartlarına kavuştukları günlerin başlangıcı olur. Tüm basın mensuplarının Basın Özgürlüğü İçin Mücadele gününü kutluyorum" - MUĞLA