Menteşe Belediye Başkanı Yangın Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Menteşe Belediye Başkanı Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gökova Turnalı'da çıkan orman yangınlarına müdahaleyi yerinde inceledi. Yangın nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

18.10.2024 12:45  Güncelleme: 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gökova Turnalı'da çıkan orman yangınlarına yapılan müdahaleyi yerinde incelemek için  bölgeye gitti. Söndürme işlemleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Köksal, evleri yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gökava Turnalı'da saat 03.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına yapılan müdahaleyi yerinde incelemek için sabahın erken saatlerinde bölgeye gitti.

Başkan Köksal, "Dünden bu yana Muğla'mızın birçok noktasında yangınlar çıktı. Sabaha karşı 3.30'da Menteşe ilçemiz Turnalı bölgesinde yerleşim alanına çok yakın noktadan çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı dağlık bölgeye doğru. Doğu ve batı yönünde kontrol sağlandı şuanda. Evleri zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir daha bu yangınların yaşanmamasını diliyorum. Bütün ekiplere sahadaki kolaylıklar diliyorum" dedi.

Belediye'ye bağlı 4 su tankleri ve personel yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, Menteşe, Gökova, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı Yangın Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
23:02 İstanbul’da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan, Hamas üyeleriyle görüştü
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 07:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı Yangın Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.