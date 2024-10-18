Menteşe Belediye Başkanı Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

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(MUĞLA)- Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gökova Turnalı'da çıkan orman yangınlarına yapılan müdahaleyi yerinde incelemek için bölgeye gitti. Söndürme işlemleri ile ilgili yetkililerden bilgi alan Köksal, evleri yangından etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Gökava Turnalı'da saat 03.30 sıralarında çıkan orman yangınlarına yapılan müdahaleyi yerinde incelemek için sabahın erken saatlerinde bölgeye gitti.

Başkan Köksal, "Dünden bu yana Muğla'mızın birçok noktasında yangınlar çıktı. Sabaha karşı 3.30'da Menteşe ilçemiz Turnalı bölgesinde yerleşim alanına çok yakın noktadan çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı dağlık bölgeye doğru. Doğu ve batı yönünde kontrol sağlandı şuanda. Evleri zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir daha bu yangınların yaşanmamasını diliyorum. Bütün ekiplere sahadaki kolaylıklar diliyorum" dedi.

Belediye'ye bağlı 4 su tankleri ve personel yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.