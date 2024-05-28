Menteşe Belediye Tiyatrosu 'Tom, Dick ve Harry' adlı komedi oyununu sahneledi - Son Dakika
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Menteşe Belediye Tiyatrosu 'Tom, Dick ve Harry' adlı komedi oyununu sahneledi

Menteşe Belediye Tiyatrosu \'Tom, Dick ve Harry\' adlı komedi oyununu sahneledi

Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Tom, Dick ve Harry' adlı komedi oyunu, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Oyun, çocuk evlat edinmek için yasal onay almaya çalışan bir çiftin başına gelen talihsiz ve komik olayları konu alıyor. İzleyiciler, iki saat süren bu komedi ile gülmekten kırıldı geçirdi. Oyuncuların performansı büyük beğeni topladı ve Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut da oyuncuları tebrik etti.

28.05.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen 'Tom, Dick ve Harry' adlı komedi oyunu, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini Önder Çakır'ın yaptığı bu iki perdelik oyun, salonu dolduran sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ray ve Michael Cooney tarafından yazılan oyun, çocuk evlat edinmek için yasal onay almaya çalışan bir çiftin başına gelen talihsiz ve komik olayları konu alıyor. İzleyiciler, iki saat süren bu komedi ile gülmekten kırıldı geçirdi.

Oyun sırasında sahnede sergiledikleri performansla büyük beğeni toplayan oyuncular, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Merve Fidem Barut da oyunu vatandaşlarla birlikte izledi ve oyuncuları tebrik etti.

Başkan Yardımcısı Barut, oyunun ardından yaptığı konuşmada, "Sanatın ve kültürün birleştirici gücünü bir kez daha yaşadık. Menteşe Belediye Tiyatrosu'na ve bu güzel oyunu sahneleyen tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimize keyifli anlar yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

'Tom, Dick ve Harry', hem konusuyla hem de oyuncuların başarılı performanslarıyla izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatarak, tiyatro severler için unutulmaz bir deneyim sundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Tiyatrosu 'Tom, Dick ve Harry' adlı komedi oyununu sahneledi - Son Dakika

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