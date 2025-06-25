Menteşe Belediyesi, Çağrı Merkezi ile Vatandaşların Taleplerini Hızla Yanıtlıyor

Menteşe Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve önerileri hızlı ve etkin şekilde değerlendiriyor. Çağrı Merkezine 2025 yılının ilk altı ayında, 4 bin 403 başvuru yapıldı.

Çağrı merkezinde kullanılan ÇÖZMER sistemi sayesinde vatandaşların ilettiği tüm başvurular doğrudan ilgili birimlere yönlendiriliyor. Başvuru sonrası süreç ise sistem üzerinden gönderilen SMS mesajları aracılığıyla anlık olarak takip edilebiliyor.

Yılın ilk yarısında yapılan başvurulardan 3 Bin 360'ı çözüme kavuşurken, 783 başvurunun işlemi devam ediyor. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, çağrı merkezinin belediye ile vatandaş arasında köprü işlevi gördüğünü belirterek, "Gelen her talep dikkatle değerlendiriliyor ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alınıyor. ÇÖZMER sistemiyle süreçleri daha şeffaf ve etkili yönetiyoruz. Geri bildirime açık ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Vatandaşlar, her türlü talep, şikayet ve önerilerini 7 gün 24 saat hizmet veren Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezi'ne 0 252 214 48 80 numaralı telefon hattından iletebiliyor. - MUĞLA