Menteşe Belediyesi El Ele Butik ile İhtiyaç Sahiplerine 111 Bin Parça Eşya Yardımı Yapıldı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi El Ele Butik ile İhtiyaç Sahiplerine 111 Bin Parça Eşya Yardımı Yapıldı

Menteşe Belediyesi El Ele Butik ile İhtiyaç Sahiplerine 111 Bin Parça Eşya Yardımı Yapıldı

Menteşe Belediyesi'nin El Ele Butik Dayanışma Merkezi, 2024 yılı boyunca 7 bin 362 ihtiyaç sahibine 111 bin 523 parça eşya ulaştırarak sosyal yardım faaliyetlerine devam ediyor. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla büyüyen merkez, ihtiyaç sahiplerine çeşitli temel malzemeleri ücretsiz sağlıyor.

23.12.2024 11:48  Güncelleme: 11:49
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Menteşe Belediyesi'nin hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahibi bireyleri buluşturduğu El Ele Butik Dayanışma Merkezi, 2024 yılında toplam 7 bin 362 ihtiyaç sahibine, 111 bin 523 parça eşya yardımı gerçekleştirdi.

Dayanışmayı artırmayı ve sürdürülebilir bir paylaşım modeli sunmayı hedefleyen El Ele Butik, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak kıyafet, ayakkabı, mobilya, mutfak eşyası, beyaz eşya ve oyuncak gibi temel malzemelere erişim imkanı sağlıyor.

Hayırseverlerin katkılarıyla her geçen gün büyüyen merkez, bağışlanan eşyaları belediye ekipleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 2024 yılı boyunca 934 hayırsever vatandaş, El Ele Butik'e kıyafetten mobilyaya pek çok eşya bağışladı. Vatandaşlar bağışlarını dayanışma merkezine kendileri teslim edebilirken, talep edilmesi halinde belediye ekipleri bağışları adreslerinden alıyor. İhtiyaç sahipleri ise dayanışma merkezine gelerek taleplerine uygun eşyaları seçebiliyor. Gerekli durumlarda ise belediye ekipleri bu eşyaları doğrudan vatandaşlara ulaştırıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Menteşe Belediyesi, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine 111 bin 523 parça eşya teslim etti.

Başkan Köksal: "El Ele Butik, kentimizde iyiliği büyütüyor"

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, sosyal belediyecilik anlayışı gereği dayanışma ve paylaşmanın gücüyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Dayanışmanın gücünü toplumsal refahın anahtarı olarak gördüklerini ifade eden Başkan Köksal, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, alan el ile veren eli buluşturduğumuz Menteşe Belediyesi El Ele Butik Dayanışma Merkezimiz, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve ihtiyaç sahibi bireylerin bazı ihtiyaçlarına erişimini önceleyen bir anlayışla hizmet veriyor. El Ele Butik Dayanışma Merkezi'ne yapılan her bir bağış kentimizde iyiliği büyütüyor" dedi.

El Ele Butik Dayanışma Merkezi'ne bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, (0252) 212 68 34 numaralı telefonu arayarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilirler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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