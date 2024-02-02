Menteşe Belediyesi \'Masal Saati Atölyesi\' Çocuk Şenliği Düzenledi

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Menteşe Belediyesi tarafından 'Masal Saati Atölyesi' çocuk şenliği düzenlendi.

Çocukların yarıyıl tatilinde hayal güçlerinin ölçülmesi ve öz güvenlerinin arttırılması amacı ile Menteşe Belediyesi tarafından 'Masal Saati Atölyesi' etkinliği düzenlendi. Kadın Dayanışma Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara masal anlatılırken, çocuklar da anlatılan masalı resim olarak canlandırdı. Etkinlik hakkında kısa açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çocukların yarıyıl tatillerini daha verimli geçire bilmeleri için çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinlikler ile çocuklar hayal güçlerini geliştiriyor. Öz güvenli farkındalığı yüksek bireyler olarak gelişimlerine katkı sağlıyoruz" dedi. - MUĞLA