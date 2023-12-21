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Menteşe Belediyesi'nden 35 farklı branşta ücretsiz kurslar - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden 35 farklı branşta ücretsiz kurslar

Menteşe Belediyesi bünyesinde 2023 yılında açılan 35 farklı branşta toplam 3 bin 269 kursiyere eğitim verildi. Belediye Başkanı Gümüş, kurslara yoğun ilgi olduğunu belirterek, ücretsiz kursların yeni yılda da devam edeceğini söyledi.

Menteşe Belediyesi\'nden 35 farklı branşta ücretsiz kurslar
21.12.2023 - 13:44,  Güncelleme: 13:47
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Menteşe Belediyesi bünyesinde 2023 yılında karateden yogaya, resimden gitara, örgüden öz savunmaya kadar toplam 35 branşta açılan kurslarla, çocuk ve yetişkin kategorilerinde 3 bin 269 kursiyere eğitim verildi.

Menteşe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, halkın her kesimine hitap eden ücretsiz kurslarına vatandaşlar 2023 yılında da yoğun ilgi gösterdiler. Belediye bünyesinde uzman eğitmenler tarafından verilen farklı branşlardaki toplam 35 kursa, 2023 yılında 3 bin 269 kursiyer katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurslar ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Belediyemiz çatısı altında spordan sanata, tasarımdan dansa kadar farklı branşlarda ücretsiz kurslar veriyoruz. Kursiyerlerimiz bu kurslarda hem sosyalleşiyorlar, hem de ilgi alanlarına göre kendilerini geliştiriyorlar. Ayrıca kursiyerlerimiz düzenlenen kermeslerde ürünlerini satarak ekonomilerine de katkı sağlıyorlar. Vatandaşlarımızın kurslara yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Halkımıza yönelik ücretsiz kurslarımız yeni yılda da devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Bahattin Gümüş, Sanat, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi'nden 35 farklı branşta ücretsiz kurslar - Son Dakika
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