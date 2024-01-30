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Menteşe Belediyesi'nden çocuklara yönelik etkinlikler

Menteşe Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için Masal Saati Atölyesi ve P4C Felsefe Atölyesi etkinlikleri düzenliyor. Masal Saati Atölyesi'nde 5-7 yaş arası çocuklar hayal güçlerini geliştirirken, P4C Felsefe Atölyesi'nde 10-12 yaş grubundaki çocuklara dili etkin kullanabilme becerisi kazandırılacak.

Menteşe Belediyesi\'nden çocuklara yönelik etkinlikler
30.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:11
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Menteşe Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için Masal Saati Atölyesi ve P4C Felsefe Atölyesi etkinlikleri düzenliyor.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenecek çocuklara yönelik etkinliklerden 'Masal Saati Atölyesi', 2 Şubat Cuma günü saat 14.00'de Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilecek. 'Masalların gizemli dünyasında hayal gücümüzü ve yaratıcılığı keşfediyoruz' temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 5-7 yaş arası çocuklar hayal güçlerini geliştirecekler.

Öğretmen Aylin Bal eşliğinde gerçekleştirilecek P4C Felsefe Atölyesi ise Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde saat 16.30'da gerçekleştirilecek. Atölye kapsamında 10-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik yapılacak çalışmalar ile çocuklara dili etkin kullanabilme becerisi kazandırmak, özgüvenli, farkındalığı yüksek bireylere dönüşmeleri için adım atmak, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve çocukların iletişim becerilerini güçlendirmek hedefleniyor. Her iki etkinlik de ücretsiz olarak düzenlenecek.

Kaynak: ANKA
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