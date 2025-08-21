Menteşe Belediyesi'nden Dayanışma Projesi: Kent Lokantası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Menteşe Belediyesi'nden Dayanışma Projesi: Kent Lokantası

Menteşe Belediyesi\'nden Dayanışma Projesi: Kent Lokantası
21.08.2025 13:00  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik açtığı Kent Lokantası ile hem sağlıklı ve lezzetli yemek sunuyor hem de toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor. Lokanta, uygun fiyatlarla günlük dört çeşit yemek hizmeti verecek.

Menteşe Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve Kent Meydanı'nda açılan Kent Lokantası, her gün dört çeşit sağlıklı ve lezzetli yemeği sadece 120 liraya sunacak.

Dayanışma kültürünü pekiştirmeyi ve dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunmayı hedefleyen proje, Menteşe Belediyesi'nin yeni sosyal girişimi olarak hayata geçirildi. Lokanta, hafta içi her gün 11.30 ile 15.30 saatleri arasında hizmet verecek. Açılış töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kent Lokantası'nın sadece bir yemek servisi olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın bir simgesi olduğunu belirtti. Başkan Gonca Köksal Aras; "Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demek. Buradaki amacımız, hep birlikte aynı sofrada buluşmak, tencerenin herkes için eşit şekilde kaynamasını sağlamak" diyerek lokantanın sosyal belediyecilik vizyonundaki yerini vurguladı. Ayrıca Başkan Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Kent Lokantaları projesine Menteşe'den güçlü bir destek verdiklerini ifade ederek, "Kentin kalbinde kaliteli, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı bir öğün sağlamak için bu adımı attık. Bu zor ekonomik dönemde halkımızın sofrasında dayanışmayı artıracağız" dedi.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Kent Lokantaları'nı "insan hayatına dokunan, direkt bütçesine katkı koyan" hizmetler olarak tanımladı. Aras, "Halkın bütçesine katkı sağlayan her proje mega projedir. Halkın ihtiyacını tespit edip halkın ana sütü gibi helaldir" sözleriyle bu tür sosyal projelerin önemine vurgu yaptı. Aras, "Mega proje bina yapmak değil, insana dokunmak önemlidir" diyerek belediyecilik anlayışlarının temelini açıkladı.

Açılışta, Menteşe Aşevi'nin her ay 4 bin 500 kişiye ücretsiz yemek hizmeti sunduğu ve bu hizmetin 40 yıl önce başlatıldığı da hatırlatıldı. Yoğun ilgi gören Kent Lokantası'nın ikinci şubesinin ise üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde açılacağı duyuruldu. Böylece uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek, daha geniş bir kesim için erişilebilir hale gelecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Kent Lokantası, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden Dayanışma Projesi: Kent Lokantası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:13:07. #7.12#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi'nden Dayanışma Projesi: Kent Lokantası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.