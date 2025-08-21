Menteşe Belediyesi\'nden Dayanışma Projesi: Kent Lokantası

Menteşe Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve Kent Meydanı'nda açılan Kent Lokantası, her gün dört çeşit sağlıklı ve lezzetli yemeği sadece 120 liraya sunacak.

Dayanışma kültürünü pekiştirmeyi ve dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı yemek imkanı sunmayı hedefleyen proje, Menteşe Belediyesi'nin yeni sosyal girişimi olarak hayata geçirildi. Lokanta, hafta içi her gün 11.30 ile 15.30 saatleri arasında hizmet verecek. Açılış töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kent Lokantası'nın sadece bir yemek servisi olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın bir simgesi olduğunu belirtti. Başkan Gonca Köksal Aras; "Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demek. Buradaki amacımız, hep birlikte aynı sofrada buluşmak, tencerenin herkes için eşit şekilde kaynamasını sağlamak" diyerek lokantanın sosyal belediyecilik vizyonundaki yerini vurguladı. Ayrıca Başkan Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı Kent Lokantaları projesine Menteşe'den güçlü bir destek verdiklerini ifade ederek, "Kentin kalbinde kaliteli, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı bir öğün sağlamak için bu adımı attık. Bu zor ekonomik dönemde halkımızın sofrasında dayanışmayı artıracağız" dedi.

Törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Kent Lokantaları'nı "insan hayatına dokunan, direkt bütçesine katkı koyan" hizmetler olarak tanımladı. Aras, "Halkın bütçesine katkı sağlayan her proje mega projedir. Halkın ihtiyacını tespit edip halkın ana sütü gibi helaldir" sözleriyle bu tür sosyal projelerin önemine vurgu yaptı. Aras, "Mega proje bina yapmak değil, insana dokunmak önemlidir" diyerek belediyecilik anlayışlarının temelini açıkladı.

Açılışta, Menteşe Aşevi'nin her ay 4 bin 500 kişiye ücretsiz yemek hizmeti sunduğu ve bu hizmetin 40 yıl önce başlatıldığı da hatırlatıldı. Yoğun ilgi gören Kent Lokantası'nın ikinci şubesinin ise üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde açılacağı duyuruldu. Böylece uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek, daha geniş bir kesim için erişilebilir hale gelecek. - MUĞLA