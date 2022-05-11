Menteşe Belediyesi'nden Düğerek Mahallesi'ne 300 Tonluk Atıksu Deposu - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden Düğerek Mahallesi'ne 300 Tonluk Atıksu Deposu

11.05.2022 15:59
Menteşe Belediyesi'nden Düğerek Mahallesi'ne 300 Tonluk Atıksu Deposu

Menteşe Belediyesi tarafından Düğerek Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik yeşil alanın atık su ile sulanabilmesi için bölgeye 300 tonluk atıksu depolama tesisi yapılıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından Düğerek Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik yeşil alanın atık su ile sulanabilmesi için bölgeye 300 tonluk atıksu depolama tesisi yapılıyor.

Düğerek Mahallesi'ne yapımı devam eden atıksu deposu çalışmalarını yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tesisin sadece su tasarrufu değil işgücü konusunda da kazanç sağlanacağını belirtti. 

Başkan Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak su kaynaklarımızı doğru kullanmak ve suyumuzu israf etmemek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu kapsamda pek çok bölgemizdeki yeşil alanlarımızı uzun zamandır arıtma suyu ile suluyoruz. Şimdi de Düğerek Mahallemize kazandıracağımız 300 ton kapasiteli bu tesis ile bu bölgemizdeki park ve yeşil alanları, gerekli hatları çekerek arıtma suyu ile sulayacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden Düğerek Mahallesi'ne 300 Tonluk Atıksu Deposu - Son Dakika


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