Menteşe Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı

Menteşe Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı

Menteşe Belediyesi kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 136 ton kömür ve 34 ton odun yardımı yaptı. Belediye Başkanı Gonca Köksal, dayanışmanın önemine vurgu yaparak desteklerinin devam edeceğini açıkladı.

18.12.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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Menteşe Belediyesi, kış aylarının zorlu şartlarında sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yaptı.

Yardım kapsamında 136 ton kömür ve 34 ton odun yardımını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yardımlara ilişkin açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, bu desteklerle dayanışma ruhunu artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Kış aylarının zorlu şartlarında hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için belediyemizin imkanları ölçüsünde ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere ulaşarak yakacak yardımında bulunuyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza bir nebze de olsa destek olabilmek. Yakacak yardımı yapılacak aileleri ve bireyleri, gelir düzeylerini mahalle muhtarlarımız ile belediyemizin sosyal inceleme komisyonumuzun değerlendirmeleriyle belirliyoruz. Bu kapsamda yıl içerisinde 136 ton kömür ve 34 ton odun yardımında bulunduk. Menteşe Belediyesi olarak iyi günde olduğu gibi kötü günde de hemşehrilerimizin yanındayız. Dayanışmayı ve toplumsal destek anlayışını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Yardımı - Son Dakika

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