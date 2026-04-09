Yaşam Evi sakinleri müzik ve dansla eğlenceli zaman geçirdi

Menteşe Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi Hasan Özcan Yaşam Evinde kalan yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla müzikli ve danslı bir etkinlik düzenledi.

Bodrum TÜSDER (Turgutreis Kültür ve Sanat Derneği) ve Aspat Müzik Topluluğu iş birliğinde hayata geçirilen programda, Türk Sanat Müziği ile pop müzik monseri sunuldu.

Yaşlı bireylerin aktif katılımını sağlamak için organize edilen etkinlikte, Aspat Korusu üyelerinin müzik etkinliğinin yanı sıra dans grubu gösterileri de yer aldı. Etkinliğe katılan yaşam evi sakinleri, seslendirilen şarkılara eşlik edip dans ederek bolca keyifli zaman geçirdiler. - MUĞLA