Menteşe Belediyesi sosyal hizmetleri tek çatı altında topladı

22.04.2026 11:44
Menteşe Belediyesi, ilçedeki sosyal destek ve yardım hizmetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurdu. Yeni kurulan müdürlük ile yaşlı, kadın, dezavantajlı ve kırılgan gruplara yönelik hizmetler daha hızlı ve koordineli şekilde verilecek.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde hizmetler dört ayrı servis aracılığıyla sunulacak. Buna göre müdürlük bünyesindeki Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Servisi, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri ve tüm sosyal destek programlarını yürütecek.

Kadın, Aile ve Eşitlik Servisi ise kadın yaşam evleri, kadın danışma merkezi ile aile dayanışma projelerini koordine edecek. Cenaze ve defin işlemlerinin de yürütüleceği Sağlık Hizmetleri Servisi bünyesinde ise gebe ve yenidoğan destek programlarının yanı sıra psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve fizyoterapi hizmetleri de sunulacak.

Şehit Yakınları ve Gaziler Servisi ise şehit aileleri ile gazilerin başvurularına daha hızlı yanıt vermek için özel birim olarak çalışacak. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, engellilerden yaşlılara, kadınlardan çocuklara, ihtiyaç sahibi vatandaşlardan şehit yakınları ve gazilere kadar toplumun tüm kesimlerine daha güçlü, koordineli ve erişilebilir sosyal destek sunacak. - MUĞLA

