Menteşe Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Menteşe Belediyesi, Kuyucak Mahallesi ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan bağlantı yolunda altyapı ve asfaltlama çalışması yaptı.

Menteşe Belediye ekipleri mevsim şartlarının uygun olması ile birlikte yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Belediye ekiplerince, Kuyucak Mahallesi ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan bağlantı yolunda altyapı ve asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmaları incelemek için bölgeye giden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak kent merkezinden kırsala kadar yollarımızın bakım ve onarımlarını yapıyor, vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle turizm sezonunun açılması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin daha sık kullandığı Kuyucak Mahallemiz ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi arasındaki önemli bir bağlantı yolunda altyapı ve asfaltlama çalışması yaptık. Tamamen belediyemizin öz kaynakları ile yaptığımız yol şu an itibariyle daha güvenli bir hale geldi. Menteşe Belediyesi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi. Kuyucak Mahallesi Ula Akyaka bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceledikten sonra Kuyucak, Yenice, Doğan ve Gülağzı Mahalleleri'ni ziyaret eden Gümüş, mahalle halkıyla ve muhtarlarla bir araya geldi.