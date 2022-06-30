Menteşe Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

30.06.2022 10:42
Menteşe Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor

Menteşe Belediyesi, Kuyucak Mahallesi ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan bağlantı yolunda altyapı ve asfaltlama çalışması yaptı.

Menteşe Belediyesi, Kuyucak Mahallesi ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan bağlantı yolunda altyapı ve asfaltlama çalışması yaptı.

Menteşe Belediye ekipleri mevsim şartlarının uygun olması ile birlikte yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına başladı. Belediye ekiplerince, Kuyucak Mahallesi ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan bağlantı yolunda altyapı ve asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmaları incelemek için bölgeye giden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak kent merkezinden kırsala kadar yollarımızın bakım ve onarımlarını yapıyor, vatandaşlarımızın daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmeleri için çalışıyoruz. Bu kapsamda özellikle turizm sezonunun açılması ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin daha sık kullandığı Kuyucak Mahallemiz ile Ula ilçesi Akyaka Mahallesi arasındaki önemli bir bağlantı yolunda altyapı ve asfaltlama çalışması yaptık. Tamamen belediyemizin öz kaynakları ile yaptığımız yol şu an itibariyle daha güvenli bir hale geldi. Menteşe Belediyesi olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi. Kuyucak Mahallesi Ula Akyaka bağlantı yolundaki çalışmaları yerinde inceledikten sonra Kuyucak, Yenice, Doğan ve Gülağzı Mahalleleri'ni ziyaret eden Gümüş, mahalle halkıyla ve muhtarlarla bir araya geldi.

YORUMLAR
500
Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu 19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları
Kaynak: ANKA

Bahattin Gümüş, Gümüş, Ula, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:37 Mansur Yavaş'ın Ankara havası oynadığı anlar 3.yıl yeni proje tanıtım törenine damga vurdu! Tan Taşçı ve seymenler de eşlik etti
10:33 Ünlü dizi oyuncusu Sarah Jayne'den skandal hareket! Sevgilisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken yakalandı
10:29 Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu
10:20 Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de de ortaya çıktı: İlk vaka 37 yaşında bağışıklık sistemi yetersizliği olan kişide tespit edildi
10:18 Otoyollarda yeni hız sınırı uygulaması yarın hayata geçiyor: 130 ila 140 kilometre arasında değişecek
10:17 Mercedes'in kadınlara ilham vermek için hazırladığı "She is Mercedes" projesinde Raşit Bağzıbağlı'nın defilesi göz kamaştırdı
10:07 Eski sporcu Dylan Alcott'un yaptığı hareket "pes artık" dedirtti! Restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullandı
09:51 Reyhanlı katliamının planlayıcısı uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi
09:28 Emeklilerin gözü bu gelişmedeydi! Bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
00:27 Akaryakıta üst üste indirim! Motorinin litre fiyatı bugün 84 kuruş düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 10:48:43. #1.13#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Yol Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement