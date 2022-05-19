Menteşe'de "3. Kötekli Gençlik Festivali" Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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Menteşe'de "3. Kötekli Gençlik Festivali" Coşkuyla Devam Ediyor

19.05.2022 16:09
Menteşe'de "3. Kötekli Gençlik Festivali" Coşkuyla Devam Ediyor

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali’nin ikinci günü kitap imza günleri, plaj voleybolu, boya savaşları ve konserlerle devam etti.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kötekli Gençlik Festivali'nin ikinci günü kitap imza günleri, plaj voleybolu, boya savaşları ve konserlerle devam etti.

Kitap imza günlerinde yazar Murat Menteş ve Alper Canıgöz ile bir aya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak düzenlediğimiz festivalimizde gençlerimizin kitap fuarımıza ve yazarlara olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin en çok kitap okuyan illerin başında gelen Muğla'ya da bu yakışır" dedi. Gümüş, festivale katıldıkları için Murat Menteş ve Alper Canıgöz'e teşekkür ederek kitaplarını imzalattı.

BOYA SAVAŞLARI

Festival kapsamında düzenlenen boya savaşları ise renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce gencin boya savaşı yaparak eğlendiği festivalde Gümüş'te gençlerin arasına girerek boya savaşına katıldı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Bu renkler bizi ayıran değil, bizleri birleştiren renkler. Bu güzel tablonun parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Yüzünüz hep gülsün" dedi.

ANIL PİYANCI VE PERDENİN ARDINDAKİLER KONSERİ

Kötekli Gençlik Festivalinin ikinci gününde eğlence Anıl Piyancı ve Perdenin Ardındakiler ile doruğa ulaştı. Binlerce genç Anıl Piyancı ve Perdenin Ardındakilerle gece boyunca eğlendi.

"UMUDUNUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEYİN"

Gecede gençlere seslenen Gümüş, "Sevgili gençler sizler bizim yarınlarımız geleceğimizsiniz. Sizlere güvenimiz tam. Ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan yine sizlersiniz. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Mücadelenizi yurt dışına çıkarak değil burada kalarak verin. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Menteşe sizlerle güzel. Yolunuz açık, rehberiniz Atatürk olsun" dedi.

Gümüş 3. Kötekli Gençlik Festivaline katkılarından dolayı Anıl Piyancı ve Perdenin Ardındakilere plaket takdim etti.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Menteşe'de "3. Kötekli Gençlik Festivali" Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
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