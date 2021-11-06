Üye Girişi
Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği - Son Dakika

Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği

06.11.2021 21:26

- Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği Menteşe Belediyesi ve Muğla Üniversitesi 6-14 yaş çocuklara yönelik 'Su ve Su Altı Canlıları' başlığıyla Menteşe Bilim Parkında etkinlik düzenledi.

- Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği

Menteşe Belediyesi ve Muğla Üniversitesi 6-14 yaş çocuklara yönelik 'Su ve Su Altı Canlıları' başlığıyla Menteşe Bilim Parkında etkinlik düzenledi.

MUĞLA - Menteşe Belediyesi tarafından 06-14 yaş grubu çocuklar için 'Su ve Su altı Canlıları' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Görevlileri, Dr. Aykut Yozukmaz, Dr. Sercan Yapıcı, Dr. Hasan Cerim, Dr. Murat Can Sunar ve İsmail Berat Çantaş katıldı. Çocuklara yönelik deniz canlıları ve laboratuvar ekipmanlarının sergilendiği etkinlikte deniz canlılarını sunumu gerçekleştirildi. Dünyada su rezervleri ve su kullanımı, su altı canlılarının yaşamı, türleri ve balık avlanma kuralları konularında çocuklara bilgiler aktarıldı.

Etkinlik açılışında bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; "Biz sizler için geleceğimiz olan sizler için bu Çocuk Bilim Parkını belediyemiz ilk kurulduğu zaman faaliyete geçirdik. Çünkü bilimin ışığında, teknolojinin ışığında Ata'mızın önderliğinde özgüveni gelişmiş arkadaşlığı dostluğu kurmuş iyi çocukların yetişmesi noktasında Belediye olarak küçük de olsa katkı sunmak istiyoruz. Bugünde en güzel etkinliklerimizden birinde sizlerle beraberiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin çok değerli hocalarına bugün aramızda olduğu için kendilerine teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyoruz. Dışarıda gördüğünüz deniz canlılarını hocalarımız sizler için getirdi. Az sonra da çok güzel bir sunum yapacaklar. Biz sizler için Üniversitemizle çok güzel etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Menteşe'de çocukları çok seven çocuk dostu bir kent olarak her zaman sizlerle beraberiz" dedi.

Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği
Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği
Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği
Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte türkü söyledi 21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte türkü söyledi Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı 20:59 Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı Son Dakika: Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet talep ediyor 20:18 Son Dakika: Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet talep ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" sözlerine yanıt Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi 17:28 Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler 16:50 Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım 15:59 Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü         
21:17
Boşanan çiftin aileleri birbirine kurşun yağdırdı: 4 ölü, 1 ağır yaralı Boşanan çiftin aileleri birbirine kurşun yağdırdı: 4 ölü, 1 ağır yaralı         
21:00
Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi         
20:16
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır         
18:04
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı         
16:06
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 21:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de çocuklara yönelik bilim etkinliği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement