Menteşe'de Down Cafe açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe'de Down Cafe açılıyor

10.05.2022 11:20
Menteşe'de Down Cafe açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'nin ardından Menteşe ilçesinde de 'Sen de Gel Down Kafe'yi hizmete açıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'nin ardından Menteşe ilçesinde de 'Sen de Gel Down Kafe'yi hizmete açıyor. Down Kafe'nin açılışı 12 Mayıs Perşembe günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde 253 metrekare alan üzerine kurulan 'Sen de Gel Down Kafe' sabah saat 08.00 ile akşam saat 22.00 arasında açık olacak. Günlük 250 misafirin ağırlanabileceği kafe de engelli ve Down Sendromu yaşayan bireyler fazla yorulmayacakları şekilde çalışabilecek.

Büyükşehir Belediyesinin vaatlerinden biri olan engelli bireylerin sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını sağlama projelerinden biri olan Down Cafe ile özel bireyler kafeteryada garson ve kasiyer olarak görev yapacak. - MUĞLA

Menteşe'de Down Cafe açılıyor
Menteşe'de Down Cafe açılıyor
Menteşe'de Down Cafe açılıyor

YORUMLAR
500
Muğla'da kaybolan yaşlı adam için Aydın'da arama çalışması başlatıldı Muğla'da kaybolan yaşlı adam için Aydın'da arama çalışması başlatıldı Engelli bireyler şenlikte gönüllerince eğlendi Engelli bireyler şenlikte gönüllerince eğlendi Bodrum'da Engelliler Haftası etkinliği Bodrum'da Engelliler Haftası etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Mayıs, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe'de Down Cafe açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
14:37 Asal Araştırma'nın Erdoğan mı, diğerleri mi sorusunda dikkat çeken kararsızlar oranı: Yüzde 20'nin altında değil
14:36 Cinsel fantezi ölümle sonuçlandı! Boynuna doladığı hortum nedeniyle hayatını kaybetti
14:32 Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf panik yarattı! Uçak pistten geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:29:50. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe'de Down Cafe açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement