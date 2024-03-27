Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hemşehrileriyle Bir Araya Geldi

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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, "Elini sıktığımız her vatandaşımızdan güç alıyoruz, duasını aldığımız her hemşehrimiz sayesinde de çalışmalarımız ve zamanımız bereketleniyor" dedi.

Başkan Kavuş, Beyşehir Caddesi ve Dere Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Programlara, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, meclis üyesi adayları ve AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri de katıldı.

"Meram, hizmetlerin bereketini önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde yaşayacak"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Seçime sayılı günler kala AK Parti Meram İlçe Başkanımız Mustafa Dolular ile kadın ve gençlik kolları üyelerimiz, meclis üyelerimiz, meclis üyesi adaylarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte yürüttüğümüz saha çalışmalarımız çok yüksek bir tempoda devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde elini sıktığımız her vatandaşımızdan güç alıyor, duasını aldığımız her hemşerimiz sayesinde çalışmalarımız ve zamanımız bereketleniyor. İnşallah Meram önümüzdeki dönemde de bu bereketi sonuna kadar yaşayacak" dedi.

"Meram'ın her mahallesi önemli yatırımlar kazandı"

2019-2024 hizmet dönemi içinde ilçenin her mahallesinin önemli yatırımlar aldığını kaydeden Başkan Kavuş, "Dere Mahallemiz bu yatırımlar noktasında biraz daha şanslıydı. Yeni yüzüyle hizmet vermeye başlayan bir sosyal tesis ile turizm destinasyonumuzun Lavanta Bahçesi ve Kızlar Kayası gibi iki önemli noktasını kazandı Dere Mahallesi. Havasıyla, suyuyla, insanıyla, doğallığıyla eşsiz güzellikteki Meram'ın en güzel mahallelerinden biri olan Dere Mahallesi'ni öne çıkaran Kızlar Kayası Düzenlemesi ve Lavanta Bahçesi hem Konyalılar hem de dışarıdan gelen misafirlerimiz tarafından çok beğenildi. Dere Sosyal Tesisi de mahalle halkının hayatına dokundu. İnşallah önümüzdeki dönem mahallemizin gördüğü ilginin ve değerinin daha da arttığı bir dönem olacak" şeklinde konuştu. - KONYA