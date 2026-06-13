Meram'da hizmet kalitesini artıracak iş birliği - Son Dakika
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Meram'da hizmet kalitesini artıracak iş birliği

Meram\'da hizmet kalitesini artıracak iş birliği
13.06.2026 14:15  Güncelleme: 14:17
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Konya Meram Belediyesi iştiraki Pelitaş A.Ş. personeli, MEVKA iş birliğiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesyonel barista eğitimi alacak. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında imzalanan teknik destek protokolü kapsamında, belediyenin iştiraki Pelitaş A.Ş. personeli profesyonel barista eğitimlerini MEVKA desteğiyle alacak.

Meram Belediyesi iştiraki Pelitaş A.Ş. bünyesinde görev yapan ve ilerleyen süreçte görev alacak baristaların mesleki gelişimlerine yönelik sürdürülen eğitim faaliyetleri kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Meram Belediyesi ile MEVKA arasında gerçekleştirilen teknik destek protokolü doğrultusunda, Pelitaş A.Ş. personeli Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM)'de profesyonel barista eğitimi alacak. Günümüzde hızla büyüyen nitelikli kahve sektöründe kalifiye personel ihtiyacının her geçen gün arttığına dikkat çekilen proje kapsamında, çalışanların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve sektörel yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor. Böylece Meram Belediyesi iştiraklerinde sunulan hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst seviyelere taşınması hedefleniyor.

Katılımcılar kapsamlı eğitim programından sonra sertifika alacak

Meram Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Dalgıç ile MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı arasında imzalanan protokol, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Haki Coffee, Kafe Meram, Aydın Çavuş ve benzeri işletmelerde görev yapan personelin mesleki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Daha önce de 'barista eğitimi' gibi çeşitli eğitim programlarıyla desteklenen personel, bu kez MEVKA iş birliğiyle uluslararası standartlarda hazırlanmış kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirilecek. Proje kapsamında katılımcılar; kahve çekirdeğinin seçiminden kavurma süreçlerine, demleme tekniklerinden müşteri deneyimi yönetimine kadar geniş bir yelpazede eğitim alacak ve program sonunda sertifikalandırılacak.

Dalgıç: "Kaliteli hizmeti önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz"

Meram Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Dalgıç, protokolün ardından yaptığı değerlendirmede, "Meram Belediyesi iştiraki olan Pelitaş A.Ş. olarak vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmette kaliteyi önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda personelimizin eğitimine ve mesleki gelişimine bugüne kadar büyük önem verdik. Bu çerçevede süregelen 'barista eğitimlerini' MEVKA ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde daha güçlü bir zemine taşıyoruz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin akademik birikimi ve MEVKA'nın desteğiyle çalışanlarımızın önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyoruz. Bu iş birliğinin hem personelimize hem de Meram'ımıza uzun vadeli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bostancı; "Nitelikli insan kaynağı bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstleniyor"

MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı ise teknik destek programlarının bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Nitelikli insan kaynağı, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Meram Belediyesi tarafından yürütülen personel gelişim çalışmalarına destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, hem hizmet sektöründe kalite standartlarının yükseltilmesine hem de çalışanların mesleki yeterliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. Özellikle turizm ve yeme-içme sektöründe artan rekabet ortamında eğitimli iş gücünün önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu projenin bölgemizde örnek bir uygulama olacağına ve benzer çalışmalara öncülük edeceğine inanıyoruz" dedi.

Meram Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Dalgıç ile MEVKA Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, açıklamalarının ardından barista eğitimlerinin MEVKA iş birliğiyle yürütülmesine ilişkin teknik destek protokolünü imzaladı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meram'da hizmet kalitesini artıracak iş birliği - Son Dakika

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