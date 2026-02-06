Meram zabıtasından fırın ve pastanelere sıkı takip - Son Dakika
Meram zabıtasından fırın ve pastanelere sıkı takip

Meram zabıtasından fırın ve pastanelere sıkı takip
06.02.2026 11:55  Güncelleme: 12:02
Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla gıda üretim ve satış yapan işletmelerde denetimlerini sıkılaştırdı. Hijyen, gramaj ve fiyat uygulamaları gibi konularda denetimler aralıksız devam edecek.

Vatandaşların sağlığı adına yıl boyunca denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla da denetimlerini iyiden iyiye artırdı. Denetimler, fırınlardan pastanelere ve imalathanelere kadar geniş bir yelpazede titizlikle sürdürülüyor.

Halk sağlığını korumak adına 12 ay boyunca denetimlerini sıkı bir şekilde sürdüren Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde denetimlerini önemli ölçüde artırdı.

Ekmek fırınları ve pastaneler de mercek altında

Vatandaşların Ramazan öncesinde ve Ramazan ayı boyunca sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimler fırınlardan pastanelere ve unlu mamul imalathanelerine kadar titizlikle yürütülüyor. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide ve tatlı üretiminin yapıldığı işletmeler de zabıta ekiplerinin yakın takibinde. Meram'da faaliyet gösteren tüm ekmek fırınları ve imalathanelerde gerçekleştirilen denetimlerde; temizlik ve hijyen kurallarının yanı sıra pide gramajları, üretim alanları ve çalışanların sağlık belgeleri ayrıntılı şekilde inceleniyor. Bunun yanı sıra tatlı üretimi yapan pastanelerde de hijyen ve üretim standartlarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Meram zabıtası; "İlçe halkımızın sağlığı için sıfır tolerans"

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca fırsatçılığa ve halk sağlığını tehdit eden uygulamalara karşı sıfır toleransla hareket edileceği vurgulandı. Açıklamada; denetimler sırasında kanunlara aykırı faaliyet gösteren, hijyen kurallarına uymayan ve fiyat uygulamalarında usulsüzlük tespit edilen işletmelere Zabıta Yönetmeliği kapsamında idari para cezası uygulandığı belirtildi. Denetimlerin Ramazan ayı sonuna kadar aralıksız sürdürüleceği de ifade edildiği açıklamada vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 320 10 00 numaralı telefon hattı üzerinden zabıta ekiplerine iletebilecekleri hatırlatıldı.

Başkan Kavuş: "Hemşehrilerimizin huzur ve konforu önceliğimiz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığının her zaman öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Kavuş, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, yıl boyunca rutin olarak sürdürdüğü denetimleri, alışveriş yoğunluğunun ve hassasiyetlerin arttığı mübarek Ramazan ayı öncesinde daha da sıklaştırdı. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde fiyat tarifesinden gramaj kontrolüne, hijyenden hizmet kalitesine kadar her noktada titiz bir çalışma yürütüyoruz." dedi. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca ve bayram süresince de aynı hassasiyetle devam edeceğini belirten Başkan Kavuş, "Bu süreçte hemşehrilerimizin de desteklerini bekliyoruz. Karşılaştıkları olumsuzlukları Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerini rica ediyoruz. Tüm hemşehrilerime hayırlı, bereketli ve sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

