Meram Belediyesi, Yoğun Çalışmalarıyla Rahat ve Temiz Bir Kurban Bayramı Geçirdi

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Konya'nın merkez Meram ilçesi, belediyenin yoğun çalışmaları sayesinde rahat, temiz ve huzur dolu bir Kurban Bayramı'nı daha geride bıraktı. Her yönden güzel bir bayram yaşayan Meram'ın Gezi Rotası ise ilçe ve Konya halkının yanı sıra şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihlerinden oldu.

Meram Belediyesine bağlı ekipler Kurban Bayramı boyunca, hizmetlerin aksamaması için yine yoğun mesaideydi. İlçedeki hizmetleri en güzel şekilde sunmak adına sahadaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ekipler, vatandaşlara rahat, huzurlu ve temiz bir bayram geçirmelerini sağladı.

Meram Belediyesi, bayram boyunca sahada hizmetlerine devam etti

Meram Belediyesine bağlı ekipler 7/24 çalışmalarına devam etti ve acil ihtiyaçlar doğrultusunda gelen tüm taleplere yanıt verildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri temizlik ve denetim noktasında vatandaşların sorun yaşamamaları adına nöbet sistemi ile çalışmalarını sürdürdü. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 personel ve 100 araçla yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, bu bayramda da besi çiftliği ve kesimlerin gerçekleştirildiği noktalarda çöp toplama araçları, tır, kamyon ve diğer iş makineleriyle kurban atıklarını topladı. Bunların yanı sıra çöp kamyonları, dezenfektan araçları ve süpürgeli araçlarla da yoğun bir şekilde temizlik çalışmaları yürütüldü. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bayram süresince satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarını titizlikle denetlemeye devam ettiler. Yine Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise haşere ve uçkun ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam etti.

Meram'ın Gezi Rotası şehrin öncelikli tercihlerinden biri oldu

Meram Belediyesinin şehre kazandırdığı 'Gezi Rotası' şehrin bayram boyunca gezi ve eğlence adına vatandaşların tercihlerinden biri oldu. Dutlu Millet Bahçesi, 80 Binde Devr-i Alem Parkı, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, Meram Bağı, Aydın Çavuş Tesisi, Tarihi Meram Köprüsü- Çamlıbel-Tavusbaba çevresi, Kızlar Kayası ve Lavanta Bahçesi'nden oluşan Gezi Rotası bayram süresince ilçe halkının yanı sıra şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihlerinden oldu. Tercihlerini sakin ve huzurlu bir bayramdan yana kullanmak isteyenlerin uğrak yeri olan ve 9 noktadan oluşan Gezi Rotası, bayramda da yoğun ilgi gördü.

"Ekiplerime ve gezi için Meram'ı tercih eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum"

Bayram boyunca fedakarlıkla sahada hizmet veren tüm ekiplerine teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayramda hizmetlerin aksamaması ve vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Meram'ın bayram öncesi alınan tedbirler ve bayram süresince yapılan çalışmalar nihayetinde güzel bir bayram geçirdiğini kaydeden Başkan Kavuş, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz temizlikten en küçük taviz vermediler. Ekiplerimiz, bayram süreci boyunca kurban atıklarının toplanmasından, kurban kesim yerlerinin temizliği ve çöp konteynerlerinin temizlik ve dezenfektan işlerine kadar gece gündüz yoğun bir çalışma sergilediler. Yine Veteriner İşleri Müdürlüğümüzden ekiplerimiz, bayram öncesi Çomaklı Mahallemizde bulunan Kurban Satış Yeri'nde sıkı bir çalışma sergileyerek kurbana uygun olmayan hayvanların girişine müsaade etmediler. Bayram süreci boyunca da haşere ve uçkunla mücadele kapsamında ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdiler. Zabıta ekiplerimiz ise hem ilçe genelinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde düzeni sağlayarak besici esnafımıza ve hemşehrilerimize daha sağlıklı bir ortamda alışveriş imkanı sundular. Bayram süresince satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarını titizlikle denetlemeye devam ettiler. Zabıtalarımız, bu süreçte önemli bir görev üstlenerek hemşehrilerimizin huzurunu bozacak herhangi bir duruma müsaade etmediler. Tüm ekiplerimiz hemşehrilerimizin sağlıklı bir bayram geçirmeleri için yoğun bir çalışma sergilediler. Her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Meramlı ve Konyalı hemşehrilerimizin yanı sıra bayram tatilini fırsat bilerek şehrimizi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin 'Gezi Rotamıza' gösterdiği ilgi bizi bu bayramda mutlu eden bir başka etken oldu. Bu rota vatandaşlarımız tarafından çok sevildi. Buralarda hoş vakit geçirmeleri bizi de mutlu etti. Bu rotayı oluşturan noktalar 9 günlük bayram tatili ve sonrasında vatandaşlarımızı ağırlamaya devam edecek. Bu vesile ile Cenab-ı Hakk'tan bizi daha nice bayramlara sağlıcakla ve mutlulukla kavuşturmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA