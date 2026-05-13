Meram\'da çocuklar tarihi sahneye taşıdı

13.05.2026 14:09  Güncelleme: 14:10
Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Ahlaki Karakter Temsil Yarışması'nın 2026 yılı finali, 'Korkusuz Liderler' temasıyla gerçekleştirildi. Finalde 16 okuldan öğrenciler büyük liderleri canlandırarak izleyicilere etkileyici bir performans sergiledi.

Meram Belediyesi ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında geleneksel hale gelen 'Ahlaki Karakter Temsil Yarışması'nın 2026 yılı finali, renkli görüntülerle tamamlandı.

Bu yıl 'Korkusuz Liderler' temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın final programı, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla düzenlendi. Meram ilçesindeki resmi okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmanın finalinde 16 okuldan öğrenciler sahne aldı. Türk tarihine yön veren büyük liderleri canlandıran öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden tam not aldı. Programı; Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, kurum yöneticileri, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli takip etti. Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, final etkinliğinde yaptığı konuşmada Meram Belediyesinin MEGA çatısı altında çocuklar ve gençler için birbirinden değerli etkinlikler, programlar ve projeler yürüttüğünü belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır da eğitime verdiği desteklerden dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

Yarışma sonunda kendi kategorilerinde birinci olan öğrenciler ve danışman öğretmenleri de büyük alkış aldı. Program sonunda öğrenciler, öğretmenler ve aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, finale kalan tüm öğrencilere hediyeler verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emircan İğrek'ten bomba cevap
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Maçka Parkı’nda yürüyüş yapan Sevda Demirel’in ayağı kırıldı
