Mercimek: "Alt geçitler Adana'ya yakışıyor mu?" - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2021 yılının son toplantısında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, Adana'da 5-6 yerde yapılan alt geçitlerin akıbetini sordu.

Aladağ Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik, katipler Firdevs Cingözler ve Zafer Koç tarafından açılan mecliste, gündem dışı söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, Adana'da sayıları 5-6'yı bulan alt geçitleri 8 aydır konuştuklarını belirterek, "Kent estetiğinden sorumlu olan meclis üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, burada mı? Sanırım yönetim kurulu başkanı. Evet burada, bizi dinliyor. Ne oldu bu alt geçitlere? Biri bir şey söyleyecek, oldu veya neden olmuyor? Halkın geçtiği, gözüne çarptığı, orada masalların, destanların ve aşk yazılarının yazıldığı bu alt geçitler Adana'ya yakışıyor mu? Bir ara sorduk, talimat verildi dediler, aradan 3 ay geçti bir ilerleme yok" şeklinde konuştu.

Başka gündem dışı konuşan olmayınca gündemlere geçildi. 7 Komisyon raporu kabul edilirken 4 tekliften oluşan maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayının 10'unda saat 14.00'te toplanmak üzere çalışmalarına son verdi. - ADANA