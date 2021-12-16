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Merhum Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika

Merhum Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı

16.12.2021 13:51
Merhum Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 15. Yılında mezarı başında ailesi, yakınları ve sevenleri katılımı ile Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı.

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu ölümünün 15. Yılında mezarı başında ailesi, yakınları ve sevenleri katılımı ile Kur'an-ı Kerim okunarak anıldı.

Pandemi dolayısıyla mesafe ve kurallara dikkat edilen anma törenine Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun eşi Servi Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ile ailesi üyeleri katıldı.

Gaziantep'teki aile mezarlığında Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merhum Mehmet Erdemoğlu'nun ebediyete intikalinin 15. Yılında pandemi dolayısıyla yalnızca aile üyeleriyle mezarı başında hazır bulunduklarını ve Kur'anı Kerim okunarak anıldığını ifade etti.

İbrahim Erdemoğlu " Babamızın bizlere en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden ülkeye, devlete, millete ve bayrağa hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizler, babamızın çizdiğin ilkelerden sapmadan, asla yalan söylemeden, her zaman dürüstlükten şaşmadan, çalışanlarımızın paralarını alın teri kurumadan ödeyerek, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak kimseyi incitmeden, zarara uğratmadan, başarılı olma ilkelerinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz. Erdemoğlu ailesi adına herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Merhum Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı
Merhum Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı

Erdemoğlu Holding, İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merhum Mehmet Erdemoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika


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