Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 13. yılında etkinliklerle anılacak - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13. yıl dönümü dolayısıyla, anma etkinlikleri düzenlenecek.

BBP Divan Toplantısı, BBP Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında genel merkezde gerçekleştirildi. Toplantıda 25 Mart 2009' da hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve arkadaşlarının vefat yıl dönümü nedeniyle başta Ankara, Kahramanmaraş, Sivas, İstanbul, Kocaeli olmak üzere tüm il ve ilçe teşkilatlarınca "25-31 Mart Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitlerimizi Anma Haftası" etkinlikleri düzenlenmesi kararı alındı. BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, karar çerçevesinde Yazıcıoğlu'nun 25 Mart saat 08.00'de Tacettin Dergahındaki kabri başında Kur'an Tilaveti ve dualarla yad edileceğini ifade etti.

Tacettin Dergahı'ndan, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonuna geçileceğini kaydeden Tunç, saat 10.00'da Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitlerimizi anma programı düzenleneceğini aktardı. Ayrıca, aynı gün saat 07.00'de Çevre illerdeki Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları yöneticileri ile Alperen Arama Kurtama Ekibi (ALPKURT) Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği Kahramanmaraş/ Göksun Keş Dağları'nda ve Kızılöz köyünde anma programı gerçekleştirecek.

BBP Gündemi ve seçim kanunu teklifini değerlendirdi

Toplantıda, ülke ve dünya gündemindeki son gelişmeler ile TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifi de değerlendirildi. - ANKARA