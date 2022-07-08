Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret - Son Dakika
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Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret

08.07.2022 10:41
Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi'nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Merkez Atölyesi'nde çalışan işçiler, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Merkez Atölyesi'nde çalışan işçileri makamında ağırladı. Ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Cengiz Saraç, Şube Mali Sekreteri Serkan Bayrak, Şube Teşkilat Sekreteri Serkan Keskin hazır bulundu. - ZONGULDAK

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Atölyesi çalışanlarından GMİS'e ziyaret - Son Dakika
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