Merkezefendi Belediye Başkanı Engelliler Haftası\'nda Engelli Vatandaşlara Destek Mesajı Verdi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler, onların her zaman yanlarındayız. Elimizden ne geliyorsa, üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız" dedi.

Engelli bireylerin hayatlarını daha da kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Doğan yayımladığı mesajda, "Engelli kardeşlerimizin geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamak ve toplumsal hayatta farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Engelliler Haftası, bizler için en özel haftalardan biridir. Toplum olarak bilinçli hareket ettiğimiz takdirde engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırabilir ve hayata engelsiz bir şekilde katılmalarını sağlayabiliriz. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler, onların her zaman yanlarındayız. Elimizden ne geliyorsa, üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız. Bu duygu ve düşünceler ile Engelliler Haftası'nın toplumsal hassasiyeti ve farkındalığı artırmasını temenni ediyor, bütün engelli bireylere ve değerli ailelerine mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ