Merkezefendi Belediye Başkanı'ndan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika
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Merkezefendi Belediye Başkanı'ndan Berat Kandili Mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı\'ndan Berat Kandili Mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, kardeşlik ve beraberliğin güçlenmesini temenni etti ve Kandil'in kötülüklerden arınmak için bir fırsat olduğunu vurguladı.

12.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:36
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Berat Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İdrak edeceğimiz Berat Kandilinde, gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Berat Kandilinin kötülüklerden ve günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Doğan, "On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen, bağışlanma kapılarının sonuna kadar açıldığı Berat Kandiline ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek özel günlerdir. Kurtuluş, ilahi af ve günahlardan arınma gibi anlamları ruhunda barındıran Berat Kandili, insanlar arasındaki dargınlıkları gidermek, kırılan kalpleri onarmak için de büyük bir fırsattır. İdrak edeceğimiz Berat Kandilinde, gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insanlık aleminin barış ve huzurla daha aydınlık yarınlara ulaşmasına vesile olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediye Başkanı'ndan Berat Kandili Mesajı - Son Dakika

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