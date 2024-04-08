Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan\'dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kalplerin ve gönüllerin bir olacağı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Doğan, "Değerli hemşehrilerim, Bu Ramazan ayını da birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde, Merkezefendimize yakışır bir şekilde geride bırakarak bayrama ulaştık. Kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği günler olan bayramlarda manevi değerlerimiz etrafında bütünleşeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimin sevdikleriyle bir arada olacağı, hoş muhabbetler edeceği ve güzel hatıralar biriktireceği bir bayram diliyor, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemize sağlık, barış, kardeşlik, adalet ve hukuk getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ