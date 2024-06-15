Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Kurban Bayramı Mesajı Yayımladı

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Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da hemşehrilerimizin rahat, huzurlu, sağlıklı geçirebilmesi için personellerimiz 7/24 görev başında olacak" dedi.

Kurban Bayramı'nın sağlık, mutluluk, huzur ve adalet getirmesini ifade eden Başkan Doğan, "Kurban Bayramı bizi birbirimize kenetleyen değerli kavramlardan birisi. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın yaşandığı bir bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramı bayram yapan şey birlik ve beraberliktir. Bu bayram yine sevdiklerimize kavuşarak, onlarla kucaklaşacağız. Değerli büyüklerimizin ellerinden öpeceğiz. Bu anlamlı ve özel günlerde dargınlıkları bir yana bırakıp sevgi ve hoşgörü içerisinde olmalıyız. Merkezefendi Belediyesi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da hemşehrilerimizin rahat, huzurlu, sağlıklı geçirebilmesi için personellerimiz 7/24 görev başında olacak. Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmesini temenni ediyor; Kurban Bayramı'nın kavuşma, paylaşma, sağlık, adalet, barış, huzur, kardeşlik ve dayanışmamıza vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ