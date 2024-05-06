Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, \'Nar\' projesine destek verdi

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, medyada şiddet dilini dönüştürmek, şiddete ve çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen eğitimlerle 'Nar' projesine destek verdi.

Medyada şiddet dilini dönüştürmek, şiddete ve çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Nar' projesinin eğitimleri Denizli ile devam etti. Nar 2 - Şiddete Karşı İletişim projesi, Merkezefendi Belediyesi Merkezefendi Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Şeniz Doğan ev sahipliğinde muhtarlar ve sivil toplum temsilcilerine tanıtıldı. Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, Avukat Birgül Değirmenci, Psikolog Caner Özdemir, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Ege Kadın Buluşmaları Platformu Denizli Temsilcisi Fikret Çınar'ın katıldığı buluşmada Denizlili muhtarlarla şiddete ve çocuk istismarına karşı çıkış yolları birlikte tartışıldı.

Kadınların ekonomik ve sosyal özgürlüklerini sağlamak için tüm kurumların birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna değinen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise Nar projesini yaygınlaştırmak için çalışacaklarını ifade ederek, kadınlara ve çocuklara yönelik sundukları ücretsiz kreş, meslek edindirme ve psikolog, avukat danışmanlığı hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini anlattı.

Düzenlenen eğitimde Avukat Birgül Değirmenci mahalle muhtarlarının şiddet görmüş bir bireye karşı nasıl yardımcı olabileceğini anlatırken, KADES uygulamasını ve kaymakamlık, karakol, jandarma gibi kurumların koruyucu yaptırımlarını da paylaştı. Psikolog Caner Özdemir ise şiddetin özel hayat değil, kamusal ve toplumsal bir sorun olduğuna değinerek, şiddet görene karşı iletişim tekniklerini anlattı.

Eğitimlerin ardından Merkezefendi esnafını ziyaret eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, STK temsilcileri ve proje ekibi esnafların vitrinlerine 'Mahallemize şiddet giremez' etiketlerini yapıştırarak, sokakta bilgilendirme çalışmaları yaptı.

Gazetecilere şiddet haberleri eğitimi

Nar Mahalle Buluşmaları'nın ardından Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ev sahipliğinde eğitim çalışmaları yapıldı. Prof. Dr. Sevda Alankuş ve Dr. Devrim İnce Denizli'de çalışan gazetecilere şiddet ve çocuk istismar haberlerine karşı kullanmaları gereken dil hakkında bilgiler verdiler.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, şiddete karşı doğru haber dilini yaygınlaştırmak için üstlerine düşeni yapacaklarını söyleyerek, bu projenin bir elçisi olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi. - DENİZLİ