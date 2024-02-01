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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Yerel

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

01.02.2024 13:49  Güncelleme: 13:55
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Doğan, "Daha güzel günler ve yeni projelerimiz için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Doğan son olarak Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile buluşan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Amaçlarının her zaman vatandaşa ve ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Başkan Doğan, Yeşilyayla Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin her zaman fikirleri ve görüşleri bizim için çok kıymetli. Tüm mahallelerimize en iyi hizmeti götürmek için gayret gösteriyoruz. Güler yüzlü karşılamanızdan ve misafirperverliğinizden dolayı Yeşilyayla Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Daha güzel günler ve yeni projelerimiz için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeşilyayla Mahalle sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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