Merkezefendi Belediyesi Akkonak Mahallesi\'nde Toplu İftar Programı Düzenledi

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Merkezefendi Belediyesi gelenekselleştirdiği toplu iftar programını Akkonak Mahallesi'nde düzenledi. İftar yemeği sırasında konuşma yapan Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan, "Hep birlikte Ramazan ayının ruhunu güçlü bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofralarını farklı mahallelerde kurmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi son olarak Akkonak Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin 500 kişinin katılımıyla iftar programı düzenledi. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahalleliler Merkezefendi Belediyesi'nin gönül sofrasında bir araya geldi. Kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik ve semazen gösterisi sahnelendi.

"Siz varsanız bizim sofralarımız bereketleniyor"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Akkonak Mahallesi'nde 5 bin 500 kişilik gönül sofrası kurduklarını belirterek, "Ramazan ayının bereketini ve maneviyatını mahallelerimizde yaşatıyoruz. Siz varsanız bizim sofralarımız bereketleniyor. Hep birlikte Ramazan ayının ruhunu güçlü bir şekilde yaşıyoruz. Sizlerin bizim yanımızda olmanız, bize ve çalışma arkadaşlarımıza güç veriyor. Tüm hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum. Akkonak Mahallesine her geldiğimizde beni bir kızınız ve bir kardeşiniz olarak gördünüz. Her zaman destekte bulundunuz ve yanımda oldunuz. Siz değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi bir sonraki iftar programını Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Esentepe Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirecek. - DENİZLİ