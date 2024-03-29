Merkezefendi Belediyesi Başkarcı Mahallesi\'nde İftar Programı Düzenledi

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Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlediği iftar programı bu kez Başkarcı Mahallesi'nde yapıldı. Binlerce kişinin katıldığı toplu iftar programında konuşma yapan Başkan Doğan, "Aynı sofrada olmak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları farklı mahallelerde ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri gönül sofrasında bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez Başkarcı Mahallesi'ne kurdu. Kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sahnelendi. İftara, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı.

"El ele, omuz omuza iftar sofralarında bir araya geliyoruz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizle beraber el ele, omuz omuza gönül sofralarında bir araya geliyoruz. Aynı sofrada olmanın mutluluğunu ve huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Hep birlikte dualar ediyor, oruçlarımızı açmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle yan yana olmak, aynı sofrada muhabbet etmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi. - DENİZLİ