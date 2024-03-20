Merkezefendi Belediyesi Karahasanlı Mahallesi\'nde Toplu İftar Programı Düzenledi

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Merkezefendi Belediyesi'nin Karahasanlı Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programına binlerce kişi katıldı. Başkan Doğan, "Bereket dolu bir iftar sofrasını birlikte paylaşmanın sevinciyle Ramazan'ı karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları aralıksız devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez de Karahasanlı Mahallesi'nde kurdu. Hilal Cami Yanına kurulan gönül sofralarını dolduran 7 binden fazla kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi. İftar sofrasına 7 bin kişinin katıldığını ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan ayının maneviyatını, birliğini ve beraberliğini bugün Karahasanlı Mahallemizde doyasıya yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak bu güzel ayı, bu manevi ayı mahallelerimizde çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaşatmaya devam ediyoruz. Allah'ım tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah'ım birliğimizi ve beraberliğimizi hiç bozmasın. Bereket dolu bir iftar sofrasını birlikte paylaşmanın sevinciyle Ramazan'ın huzurunu yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi 21 Mart Perşembe günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Barbaros Kapalı Pazar Yeri'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının maneviyatının yaşanacağı programda tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sunulacak. - DENİZLİ