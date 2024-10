Merkezefendi Belediyesi'nden Halk Et Mağazası Açılışı

Yerel

Başkan Doğan; "Halk Et, Halk Süt ve Halk Ekmek'i yapan Türkiye'deki tek belediyeyiz"

Açılışı yapılan Merkezefendi Halk Et'in açılış töreni yapıldı

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan Merkezefendi Halk Et Mağazasının ilk şubesi için açılışını yaptı. Belediyenin kaynaklarını halk için kullanarak herkesin güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ete ulaşmasını sağladıklarını belirten Başkan Şeniz Doğan, "Halk Et, Halk Süt ve Halk Ekmek'i yapan Türkiye'deki tek belediyeyiz" dedi.

2019 yılından bu yana sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara ve ilçeye hizmet eden Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce Halk Süt ve Halk Ekmek hizmetlerini hayata geçiren Merkezefendi Belediyesi tarafından bu kez de Merkezefendi Halk Et ilçeye kazandırıldı. Değirmenönü Mahallesi'nde hizmet verecek olan ilk şubenin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış töreninde CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, erkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertamur, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

2019'dan bu yana sosyal belediyecilik ile hizmet ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Biz istedik ki temel gıda maddeleri olan ete, süte ve ekmeğe hiç kimse muhtaç kalmasın. Biz geçtiğimiz beş yılda da yeni dönemde de Merkezefendi Belediyesi'nin bütün kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Halk Et, Halk Süt ve Halk Ekmek'i aynı anda yapan Türkiye'deki tek ilçe belediyesiyiz. Merkezefendi'ye de bu yakışırdı. Merkezefendi Halk Et hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Önce insan, önce yaşam"

Merkezefendi'de eşitlikten ve adaletten yana bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, "Derin bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Bu sıkıntı temel gıda maddelerini almamız da zorluyor, çocuklarımız yeteri kadar beslenemiyor. Tüm temel hak ve ihtiyaçlarımızda büyük problemler var. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere de para ayıramıyoruz. 2019'dan itibaren önce insan, önce yaşam dedik. Eğer bir baba o akşam evine yemek götüremiyorsa, çocuk o evde süt içemiyorsa, ailenin evine 1 kilo et girmiyorsa bizlerin bunun sorumluluğunu ve vicdanını taşımamız gerekiyor dedik. Biz Merkezefendi'de eşitlikten ve adaletten yana bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Merkezefendi'de herkes güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ete ulaşsın istiyoruz. Emeklilerimizi 12 bin 500 TL'ye mahkum edemeyiz dedik. O yüzden emeklilere Merkezefendi Halk Et Mağazamızda yüzde 20 ek indirim var. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Bu hizmet bizim için çok önemli"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "2019'dan beri çıktığı yolculukta sadece insanı ve halkını önde tutan Belediye Başkanımız Şeniz Doğan, bugün de yeni bir güzellikle bizleri buluşturdu. Bu sürecin içinde bütün belediye başkanlarımla daha güzel bir Denizli'yi birlikte oluşturmak için çalışıyoruz. Sayın Başkanımızla başlayan Merkezefendi Halk Ekmek bugün Denizli'nin birçok noktasına yayılmış durumda. Umarım Merkezefendi Halk Et de aynı şekilde bütün Denizli'de faaliyet gösterir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mağaza bizim için çok önemli. Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Merkezefendi Halk Et Mağazası'nın açılış kurdelesini kesti. Alanı dolduran Denizlililere de Merkezefendi Halk Et Mağazası'nın ürünleri ikram edildi.