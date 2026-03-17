Merkezefendi'de pazar yerleri 19 Mart Arife günü kurulacak

17.03.2026 17:19  Güncelleme: 17:20
Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 19 Mart Perşembe (Arife Günü) kurulacak semt pazarlarını açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında pazar kurulmayacak.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 19 Mart Perşembe (Arife Günü) kurulacak semt pazar yerlerini açıkladı. Belirlenen gün ve yerler dışında semt pazarı kurulmayacak. Değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.

Belirlenen pazar yerleri

Kaleiçi Kapalı Pazar Yeri, Eskihisar Kapalı Pazar Yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Cinkaya Açık Pazar Yeri, Karaman 2 Açık Pazar Yeri, Selçukbey Kapalı Pazar Yeri, İlbade Kapalı Pazar Yeri, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Karahasanlı Açık Pazar Yeri, Sevindik Kapalı Pazar Yeri, Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
