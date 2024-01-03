Merkezefendi Belediyesi\'nden Ücretsiz İngilizce Kursu

Merkezefendi Belediyesi'nin 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz düzenlediği A1 seviye İngilizce kursuna başvurular devam ediyor.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, eğitime verdiği desteklerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından A1 seviye İngilizce kursu açılacak. Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz kurstan, 18 yaş ve üzeri Merkezefendililer faydalanabilecek. Kayıtlar, 02 Ocak 2024 tarihinde başlayıp Adalet Mahallesi 10127 Sokak'ta bulunan Merkez Kütüphane'den yüz yüze yapılacak.

Alanında uzman ve deneyimli öğretmenler tarafından verilecek olan kurs programında, temel İngilizce dil bilgisi ve becerilerinin geliştirmesi hedefleniyor. Derslerde başlangıç seviyesinde günlük konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri üzerinde çalışılacak.