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Merkezefendi Belediyesi'nin Muratdede Mahallesi'nde düzenlediği toplu iftar programına binlerce kişi katıldı. Başkan Doğan, "Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları aralıksız devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez de Muratdede Mahallesi'nde kurdu. Kapalı Pazar Yeri ve yanında kurulan gönül sofralarını dolduran binler, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sahnelendi. İftara, Denizli Belediyesi Eski Başkanlarından Ali Marım, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

"Hemşehrilerimle her zaman beraberiz"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz doğan, "Ramazan ayının maneviyatını, ruhunu ve gönül sofralarımızı bugün Muratdede Mahallesi'nde kurduk. Ramazan ayınız mübarek olsun. Ramazan'ın ruhu, kardeşliği, barışı, mutluluğu ve huzurunu ilçemizde yaşatıyoruz. Her zamanki gibi yine hep beraberiz. Binlerce hemşehrimizle orucumuzu beraber açtık. Bu Ramazan akşamında da huzuru ve bereketi birlikte paylaştık. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Beraber geçirdiğimiz bu anları daha nice güzelliklerle taçlandırsın" diye konuştu.

Sıradaki iftar Adalet Mahallesi'nde

Merkezefendi Belediyesi, 17 Mart Pazar günü Adalet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde toplu iftar programını gerçekleştirecek. Ramazan ayının maneviyatının yaşanacağı programda tasavvuf müzik konseri ve semazen gösterisi sunulacak. - DENİZLİ