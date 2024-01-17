Merkezefendi Belediyesi Ücretsiz Saç Yapımı ve Protez Tırnak Kursu Kayıtları Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin ücretsiz vereceği saç yapımı ve protez tırnak kursu kayıtları başlıyor.

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, her alanda eğitime verdiği desteklerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından saç yapımı ve protez tırnak kursu açılacak. Kontenjanla sınırlı olan ücretsiz kurstan, Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlar faydalanabilecek.

Kurslar için başvurular başlarken son başvuru tarihi ise 26 Ocak Cuma olarak belirlendi. Branşlarında uzman eğitmenler tarafından Merkezefendi Belediyesi Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak verilecek kurslara başvurular, Merkezefendi Mahallesi Çam Sokak No: 11/A bulunan kurs merkezinden yapılacak. Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden de kurslar hakkında detaylı bilgi alabilecekler.